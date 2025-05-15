Nike Club
男子法式毛圈圆领上衣
¥289¥39927% 折让
售罄：此配色当前无货
Nike Club 男子法式毛圈圆领上衣采用柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，塑就非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： FN3889-063
Nike Club
¥289¥39927% 折让
Nike Club 男子法式毛圈圆领上衣采用柔软法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，塑就非凡舒适的穿着体验。
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 罗纹袖口和下摆
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： FN3889-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。