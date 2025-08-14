Nike Club
男子法式毛圈短裤
28% 折让
Nike Club 男子法式毛圈短裤采用回环法式毛圈面料，彰显经典风范，伴你自如畅动。标准版型，缔造休闲舒适体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/黑
- 款式： HJ2678-063
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 插手口袋结合背面按扣口袋，可收纳大部分型号的手机
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 弹性腰部搭配圆形编织抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
