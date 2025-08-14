 
Nike Club

28% 折让

Nike Club 男子法式毛圈短裤采用回环法式毛圈面料，彰显经典风范，伴你自如畅动。标准版型，缔造休闲舒适体验。

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 插手口袋结合背面按扣口袋，可收纳大部分型号的手机

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 弹性腰部搭配圆形编织抽绳
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/黑
  • 款式： HJ2678-063

尺寸与尺码

