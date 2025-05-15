 

Nike Club

男子法式毛圈长裤

¥449
黑/黑/白色
调色暗灰/浅烟灰/白色

Nike Club 男子法式毛圈长裤简约休闲，彰显经典风范。 采用法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感、舒适性和柔软度。 开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HQ4423-010

Nike Club

¥449

Nike Club 男子法式毛圈长裤简约休闲，彰显经典风范。 采用法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感、舒适性和柔软度。 开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。

其他细节

  • 采用标准版型设计，塑就休闲的日常穿着体验
  • 后身口袋采用隐藏式按扣扣合设计，帮助安全存储小物件

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 插手口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HQ4423-010

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