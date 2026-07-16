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Nike Club
男子灯芯绒教练夹克
¥799
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款宽松版型的 Nike Club 男子灯芯绒教练夹克采用灯芯绒面料搭配梭织里料打造，适合微凉天气穿着。按扣式开襟与可调节抽绳下摆设计，致敬其源自场边装备的经典版型。
- 显示颜色： 冷杉绿/沙堆白
- 款式： IQ7655-323
Nike Club
¥799
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款宽松版型的 Nike Club 男子灯芯绒教练夹克采用灯芯绒面料搭配梭织里料打造，适合微凉天气穿着。按扣式开襟与可调节抽绳下摆设计，致敬其源自场边装备的经典版型。
产品细节
- 胸部饰有刺绣 Nike Club 徽章
- 左侧袖口饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 弹性袖口
- 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉
- 可机洗
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- 显示颜色： 冷杉绿/沙堆白
- 款式： IQ7655-323
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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