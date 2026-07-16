如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。Nike Sportswear Club 男子直筒弹性长裤兼具梭织面料的利落外观与针织面料的舒适感受，呈现自然垂坠效果。结合弹性设计，缔造自如畅动体验。宽松版型结合直筒剪裁与开放式裤脚设计，休闲利落。

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