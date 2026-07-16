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Nike Club
男子直筒弹性长裤
¥649
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。Nike Sportswear Club 男子直筒弹性长裤兼具梭织面料的利落外观与针织面料的舒适感受，呈现自然垂坠效果。结合弹性设计，缔造自如畅动体验。宽松版型结合直筒剪裁与开放式裤脚设计，休闲利落。
- 显示颜色： 红杉绿/白色
- 款式： IO3783-355
Nike Club
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产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 后身口袋
- 面料：44% 棉/43% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
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- 显示颜色： 红杉绿/白色
- 款式： IO3783-355
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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