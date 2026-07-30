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Nike Club 男子直筒短裤 - 黑曜石色/白色

Nike Club

男子直筒短裤

24% 折让
黑曜石色/白色
黑/白色

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款棉质帆布面料的 Nike Club 男子直筒短裤结合传统褶裥细节设计与超宽松加长版型，呈现你想要的现代造型感。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： IO3785-451

Nike Club

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如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款棉质帆布面料的 Nike Club 男子直筒短裤结合传统褶裥细节设计与超宽松加长版型，呈现你想要的现代造型感。

其他细节

弹性腰部搭配抽绳，结合纽扣拉链门襟

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 后身口袋搭配纽扣扣合设计
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： IO3785-451

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