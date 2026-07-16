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Nike Club
男子直筒短裤
14% 折让
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款棉质帆布面料的 Nike Club 男子直筒短裤结合传统褶裥细节设计与超宽松加长版型，呈现你想要的现代造型感。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： IO3785-451
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其他细节
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- 弹性腰部搭配抽绳，结合纽扣拉链门襟
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 后身口袋搭配纽扣扣合设计
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： IO3785-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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