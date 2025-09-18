 
Nike Club 男子短袖上衣 - 帆白

Nike Club

男子短袖上衣

18% 折让

Nike Club 男子短袖上衣采用梭织锦纶面料，巧搭休闲按扣设计，助你玩转百搭日常，畅享夏日时光。 宽松版型结合抽绳下摆，任你随心穿搭。可按上按扣，轻松驾驭商务场合；亦可敞开穿着，彰显自如休闲风范。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IH8657-133

其他细节

  • 梭织面料，质感轻盈
  • 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 正面按扣、翻折衣领和抽绳下摆，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
