Nike Club
男子短袖上衣
18% 折让
Nike Club 男子短袖上衣采用梭织锦纶面料，巧搭休闲按扣设计，助你玩转百搭日常，畅享夏日时光。 宽松版型结合抽绳下摆，任你随心穿搭。可按上按扣，轻松驾驭商务场合；亦可敞开穿着，彰显自如休闲风范。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IH8657-133
其他细节
- 梭织面料，质感轻盈
- 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 正面按扣、翻折衣领和抽绳下摆，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
