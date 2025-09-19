Nike Club
男子短裤
18% 折让
Nike Club 男子短裤采用梭织面料，令基础单品尽显非凡格调。 超宽松版型搭配正面上部裥褶设计，延续 Nike Club 一贯的舒适质感，尽显经典简约风范。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ2541-010
其他细节
- 弹性腰部搭配圆形前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 宽大剪裁，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 拉链门襟设计
- 纽扣开合设计
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
