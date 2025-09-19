 
Nike Club 男子短裤 - 大学灰/大学灰

Nike Club

男子短裤

28% 折让

Nike Club 男子短裤采用梭织面料，令基础单品尽显非凡格调。 超宽松版型搭配正面上部裥褶设计，延续 Nike Club 一贯的舒适质感，尽显经典简约风范。


  • 显示颜色： 大学灰/大学灰
  • 款式： HJ2541-009

Nike Club

28% 折让

Nike Club 男子短裤采用梭织面料，令基础单品尽显非凡格调。 超宽松版型搭配正面上部裥褶设计，延续 Nike Club 一贯的舒适质感，尽显经典简约风范。

其他细节

  • 弹性腰部搭配圆形前开口抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
  • 宽大剪裁，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 拉链门襟设计
  • 纽扣开合设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学灰/大学灰
  • 款式： HJ2541-009

尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。