第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Club
男子运动长裤
10% 折让
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。我们精心打造的这款 Nike Club 男子运动长裤，尽显运动鞋魅力。采用宽松裤腿设计，略呈锥形，缔造利落外观。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IQ4942-297
Nike Club
10% 折让
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。我们精心打造的这款 Nike Club 男子运动长裤，尽显运动鞋魅力。采用宽松裤腿设计，略呈锥形，缔造利落外观。
其他细节
- 棉质帆布面料，舒适耐穿
- 裤腿融入针裥细节，呈现经典风格
- 弹性腰部搭配抽绳，结合纽扣拉链门襟设计
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 背面口袋配有按扣
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IQ4942-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。