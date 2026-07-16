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Nike Club 男子长袖橄榄球上衣 - 黑/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白

Nike Club

男子长袖橄榄球上衣

¥499

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款 Nike Club 男子长袖橄榄球上衣采用传统风格设计，配有肘部加固贴片，采用棉质面料，结合宽松版型，营造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： IM5573-010

Nike Club

¥499

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款 Nike Club 男子长袖橄榄球上衣采用传统风格设计，配有肘部加固贴片，采用棉质面料，结合宽松版型，营造舒适穿着感受。

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 纽扣前襟
  • 100% 棉
  • 可机洗
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  • 显示颜色： 黑/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
  • 款式： IM5573-010

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