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Nike Club
男子长袖橄榄球上衣
¥499
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款 Nike Club 男子长袖橄榄球上衣采用传统风格设计，配有肘部加固贴片，采用棉质面料，结合宽松版型，营造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 黑/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： IM5573-010
Nike Club
¥499
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款 Nike Club 男子长袖橄榄球上衣采用传统风格设计，配有肘部加固贴片，采用棉质面料，结合宽松版型，营造舒适穿着感受。
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 纽扣前襟
- 100% 棉
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑/幻影灰白/幻影灰白/幻影灰白
- 款式： IM5573-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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