Nike Club
男子长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子长裤采用梭织面料，轻盈舒适，为你的日常穿搭平添一抹运动风范。 宽松版型结合可调节裤管口，打造个性细节。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ1572-010
其他细节
- 裤管口配有系带抽绳，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力
- 梭织面料，轻盈利落
- 臀部和大腿部位采用宽松设计
产品细节
- 侧边口袋和背面贴袋
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
