 
Nike Club 男子长裤 - 黑

Nike Club

男子长裤

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Club 男子长裤采用梭织面料，轻盈舒适，为你的日常穿搭平添一抹运动风范。 宽松版型结合可调节裤管口，打造个性细节。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ1572-010

其他细节

  • 裤管口配有系带抽绳，可供自主调节贴合感，尽显运动鞋魅力
  • 梭织面料，轻盈利落
  • 臀部和大腿部位采用宽松设计

产品细节

  • 侧边口袋和背面贴袋
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。