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Nike Club
腕带手拿包
¥199
这款 Nike Club 腕带手拿包配有可扩展主袋、正面拉链口袋和可拆卸腕带，提供不同携带方式。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。
- 显示颜色： 旧宝蓝/古典绿/白色
- 款式： IQ6031-431
Nike Club
¥199
这款 Nike Club 腕带手拿包配有可扩展主袋、正面拉链口袋和可拆卸腕带，提供不同携带方式。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。
其他细节
- 时尚简约的拉链开合，帮助安全存储小物
- 钩环可轻松挂放在服装或其他配件上
- 采用耐用不易撕裂材料
产品细节
- 尺寸：21 长 x 1.9 宽 x 15 高（厘米）
- 主体/内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 旧宝蓝/古典绿/白色
- 款式： IQ6031-431
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。