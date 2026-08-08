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Nike Club 腕带手拿包 - 旧宝蓝/古典绿/白色

Nike Club

腕带手拿包

¥199

这款 Nike Club 腕带手拿包配有可扩展主袋、正面拉链口袋和可拆卸腕带，提供不同携带方式。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/古典绿/白色
  • 款式： IQ6031-431

Nike Club

¥199

这款 Nike Club 腕带手拿包配有可扩展主袋、正面拉链口袋和可拆卸腕带，提供不同携带方式。材质彰显经典 Nike Club 系列的精髓，巧妙融合时尚感与实用性。

其他细节

  • 时尚简约的拉链开合，帮助安全存储小物
  • 钩环可轻松挂放在服装或其他配件上
  • 采用耐用不易撕裂材料

产品细节

  • 尺寸：21 长 x 1.9 宽 x 15 高（厘米）
  • 主体/内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 旧宝蓝/古典绿/白色
  • 款式： IQ6031-431

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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