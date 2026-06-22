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Nike Club
软顶耐克勾运动帽
戴上 Nike Club 软顶耐克勾运动帽，为造型注入休闲风采。经典六片式拼接设计，结合斜纹面料和弧形帽檐，轻松有型。软顶帽冠搭配正面轮廓鲜明的刺绣耐克勾，塑就时尚外观。背面固定带结合日字扣设计，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB5369-010
Nike Club
戴上 Nike Club 软顶耐克勾运动帽，为造型注入休闲风采。经典六片式拼接设计，结合斜纹面料和弧形帽檐，轻松有型。软顶帽冠搭配正面轮廓鲜明的刺绣耐克勾，塑就时尚外观。背面固定带结合日字扣设计，打造理想贴合感。
其他细节
- 梭织斜纹面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常佩戴体验
- 弧形帽檐和经典六片式拼接设计，打造简约风格
- 背面固定带可通过金属日字扣调节
- 固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中
产品细节
- 刺绣孔眼
- 背面耐克勾标签
- 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB5369-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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