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Nike Club 软顶耐克勾运动帽 - 黑/黑

Nike Club

软顶耐克勾运动帽

戴上 Nike Club 软顶耐克勾运动帽，为造型注入休闲风采。经典六片式拼接设计，结合斜纹面料和弧形帽檐，轻松有型。软顶帽冠搭配正面轮廓鲜明的刺绣耐克勾，塑就时尚外观。背面固定带结合日字扣设计，打造理想贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB5369-010

Nike Club

戴上 Nike Club 软顶耐克勾运动帽，为造型注入休闲风采。经典六片式拼接设计，结合斜纹面料和弧形帽檐，轻松有型。软顶帽冠搭配正面轮廓鲜明的刺绣耐克勾，塑就时尚外观。背面固定带结合日字扣设计，打造理想贴合感。

其他细节

  • 梭织斜纹面料质感柔软，塑就非凡舒适的日常佩戴体验
  • 弧形帽檐和经典六片式拼接设计，打造简约风格
  • 背面固定带可通过金属日字扣调节
  • 固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 背面耐克勾标签
  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FB5369-010

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