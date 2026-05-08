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Nike Club 软顶运动帽 - 峡谷绿

Nike Club

软顶运动帽

13% 折让
峡谷绿
白色

Nike Club 软顶运动帽从复古 Nike 网球帽中汲取灵感，兼具经典外观和现代风格。采用棉质斜纹面料，轻盈舒适，背面搭配可调节滑扣固定带。


  • 显示颜色： 峡谷绿
  • 款式： IQ1321-341

Nike Club

13% 折让

Nike Club 软顶运动帽从复古 Nike 网球帽中汲取灵感，兼具经典外观和现代风格。采用棉质斜纹面料，轻盈舒适，背面搭配可调节滑扣固定带。

产品细节

  • 弧形帽檐
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • NikeCourt 标志贴片
  • 背面饰有耐克勾标志标签
  • 手洗
  • 显示颜色： 峡谷绿
  • 款式： IQ1321-341

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