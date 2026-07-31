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Nike Club
软顶针织运动帽
¥299
Nike Club 软顶运动帽采用软顶设计，结合正面刺绣徽章和华夫格针织上帽檐，塑就出众风范。帽冠采用耐用棉质斜纹布面料，搭配弧形帽檐，打造经典外观。
- 显示颜色： 深红/黑曜石色/沙堆白
- 款式： IQ1326-608
Nike Club
¥299
Nike Club 软顶运动帽采用软顶设计，结合正面刺绣徽章和华夫格针织上帽檐，塑就出众风范。帽冠采用耐用棉质斜纹布面料，搭配弧形帽檐，打造经典外观。
产品细节
- 可调节金属滑扣
- 面料：100% 棉。上帽沿正面面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 深红/黑曜石色/沙堆白
- 款式： IQ1326-608
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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