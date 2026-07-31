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Nike Club 软顶针织运动帽 - 深红/黑曜石色/沙堆白

Nike Club

软顶针织运动帽

¥299
深红/黑曜石色/沙堆白
黑/麦芽棕/沙堆白

Nike Club 软顶运动帽采用软顶设计，结合正面刺绣徽章和华夫格针织上帽檐，塑就出众风范。帽冠采用耐用棉质斜纹布面料，搭配弧形帽檐，打造经典外观。


  • 显示颜色： 深红/黑曜石色/沙堆白
  • 款式： IQ1326-608

Nike Club

¥299

Nike Club 软顶运动帽采用软顶设计，结合正面刺绣徽章和华夫格针织上帽檐，塑就出众风范。帽冠采用耐用棉质斜纹布面料，搭配弧形帽檐，打造经典外观。

产品细节

  • 可调节金属滑扣
  • 面料：100% 棉。上帽沿正面面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维 
  • 手洗
  • 显示颜色： 深红/黑曜石色/沙堆白
  • 款式： IQ1326-608

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