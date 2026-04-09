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Nike Club 高尔夫卡车运动帽 - 矿石灰/典雅托帕石色

Nike Club

高尔夫卡车运动帽

¥229
矿石灰/典雅托帕石色
孔雀绿

戴上 Nike Club 高尔夫卡车运动帽，迎接下一轮挑战。软顶设计搭配网眼拼接，助你在运动时保持清爽。弧形帽檐有助预防日光干扰视线，让你在击球时清晰看到球道。


  • 显示颜色： 矿石灰/典雅托帕石色
  • 款式： IR0953-004

Nike Club

¥229

戴上 Nike Club 高尔夫卡车运动帽，迎接下一轮挑战。软顶设计搭配网眼拼接，助你在运动时保持清爽。弧形帽檐有助预防日光干扰视线，让你在击球时清晰看到球道。

产品细节

  • 正面梭织斜纹拼接
  • 网眼侧拼接和后拼接
  • 按扣固定带设计
  • 刺绣图案
  • 面料/前片里料：100% 棉。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 矿石灰/典雅托帕石色
  • 款式： IR0953-004

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