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Nike Club
高尔夫卡车运动帽
¥229
戴上 Nike Club 高尔夫卡车运动帽，迎接下一轮挑战。软顶设计搭配网眼拼接，助你在运动时保持清爽。弧形帽檐有助预防日光干扰视线，让你在击球时清晰看到球道。
- 显示颜色： 矿石灰/典雅托帕石色
- 款式： IR0953-004
Nike Club
¥229
戴上 Nike Club 高尔夫卡车运动帽，迎接下一轮挑战。软顶设计搭配网眼拼接，助你在运动时保持清爽。弧形帽檐有助预防日光干扰视线，让你在击球时清晰看到球道。
产品细节
- 正面梭织斜纹拼接
- 网眼侧拼接和后拼接
- 按扣固定带设计
- 刺绣图案
- 面料/前片里料：100% 棉。网眼布：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 矿石灰/典雅托帕石色
- 款式： IR0953-004
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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