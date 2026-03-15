Nike Club
高尔夫格纹运动帽
¥249
Nike Club 高尔夫格纹运动帽从经典款汲取灵感，采用苏格兰格纹图案。半硬顶设计，提花梭织面料营造纹理质感，让你仿佛置身苏格兰尽情挥杆。
- 显示颜色： 帆白/煤黑/黑
- 款式： IQ5366-133
Nike Club
¥249
Nike Club 高尔夫格纹运动帽从经典款汲取灵感，采用苏格兰格纹图案。半硬顶设计，提花梭织面料营造纹理质感，让你仿佛置身苏格兰尽情挥杆。
其他细节
- 经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史
- 滑扣固定带设计，方便调节至理想贴合度
产品细节
- Nike Golf 盾形标志
- 背面刺绣耐克勾标志
- 面料：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。前片拼接（背面）/下帽檐：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 帆白/煤黑/黑
- 款式： IQ5366-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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