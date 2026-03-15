 
Nike Club 高尔夫格纹运动帽 - 帆白/煤黑/黑

Nike Club

高尔夫格纹运动帽

¥249
帆白/煤黑/黑
工作蓝/煤黑/黑

Nike Club 高尔夫格纹运动帽从经典款汲取灵感，采用苏格兰格纹图案。半硬顶设计，提花梭织面料营造纹理质感，让你仿佛置身苏格兰尽情挥杆。


  • 显示颜色： 帆白/煤黑/黑
  • 款式： IQ5366-133

Nike Club

¥249

Nike Club 高尔夫格纹运动帽从经典款汲取灵感，采用苏格兰格纹图案。半硬顶设计，提花梭织面料营造纹理质感，让你仿佛置身苏格兰尽情挥杆。

其他细节

  • 经典格纹图案在苏格兰设计，将 Nike Golf 产品与高尔夫球的发源地联系起来，致敬这项运动的丰富历史
  • 滑扣固定带设计，方便调节至理想贴合度

产品细节

  • Nike Golf 盾形标志
  • 背面刺绣耐克勾标志
  • 面料：99% 聚酯纤维/1% 其他纤维。前片拼接（背面）/下帽檐：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 帆白/煤黑/黑
  • 款式： IQ5366-133

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