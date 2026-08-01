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Nike Club Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽 - 浅军械蓝/煤黑

Nike Club

Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽

¥229

Nike Club Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽专为应对复杂地形而设计，搭载导湿速干性能，让你在挥杆时造型出众、状态持续在线。采用半硬顶帽冠设计，搭配导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。整版图案与历史悠久的高尔夫大满贯赛事本年度举办地相呼应。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/煤黑
  • 款式： IQ1329-440

Nike Club

¥229

Nike Club Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽专为应对复杂地形而设计，搭载导湿速干性能，让你在挥杆时造型出众、状态持续在线。采用半硬顶帽冠设计，搭配导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。整版图案与历史悠久的高尔夫大满贯赛事本年度举办地相呼应。

其他细节

  • 滑扣固定带设计，让你轻松找到理想贴合度
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注

产品细节

  • Nike 高尔夫盾形标志
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维。汗带：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 浅军械蓝/煤黑
  • 款式： IQ1329-440

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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