第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Club
Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽
¥229
Nike Club Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽专为应对复杂地形而设计，搭载导湿速干性能，让你在挥杆时造型出众、状态持续在线。采用半硬顶帽冠设计，搭配导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。整版图案与历史悠久的高尔夫大满贯赛事本年度举办地相呼应。
- 显示颜色： 浅军械蓝/煤黑
- 款式： IQ1329-440
Nike Club
¥229
Nike Club Dri-FIT 速干半硬顶迷彩运动帽专为应对复杂地形而设计，搭载导湿速干性能，让你在挥杆时造型出众、状态持续在线。采用半硬顶帽冠设计，搭配导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。整版图案与历史悠久的高尔夫大满贯赛事本年度举办地相呼应。
其他细节
- 滑扣固定带设计，让你轻松找到理想贴合度
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
产品细节
- Nike 高尔夫盾形标志
- 刺绣耐克勾标志
- 面料/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维。汗带：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 浅军械蓝/煤黑
- 款式： IQ1329-440
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。