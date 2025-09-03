Nike Club Fleece
男子加绒圆领上衣
¥399
Nike Club Fleece 男子加绒圆领上衣采用经典圆领设计，柔软轻盈，塑就出众温暖效果，契合不同造型。左胸饰以单独耐克勾标志，塑就简约时尚外观。
- 显示颜色： 卡其/白色
- 款式： 623459-247
其他细节
- 柔软加绒针织面料，质感轻盈，温暖舒适
- 肩部、胸部和衣身采用休闲剪裁，塑就运动风范，便于叠搭
- 弹性罗纹袖口与下摆，在运动时有助稳固衣身
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
