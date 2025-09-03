Nike Club Fleece
男子法式毛圈短裤
13% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上柔软的 Nike Club Fleece 男子法式毛圈短裤，律动由我。该款短裤兼具出众风格和舒适度，塑就自如运动体验和运动风范，休闲舒适。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： HQ1643-045
Nike Club Fleece
13% 折让
穿上柔软的 Nike Club Fleece 男子法式毛圈短裤，律动由我。该款短裤兼具出众风格和舒适度，塑就自如运动体验和运动风范，休闲舒适。
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 标准版型设计，塑就休闲舒适感受和自如运动体验
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 后身口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： HQ1643-045
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。