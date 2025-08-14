Nike Club Fleece Alumni
男子法式毛圈短裤
30% 折让
Nike Club Fleece Alumni 男子法式毛圈短裤舒适非凡，呈现休闲外观，为整体造型平添复古韵味，伴你徜徉校园或重温美好岁月。柔软法式毛圈面料，缔造休闲舒适的日常穿着体验；弹性腰部配有抽绳，塑就理想贴合效果。
- 显示颜色： 油绿/白色/白色
- 款式： DX0767-386
Nike Club Fleece Alumni
30% 折让
Nike Club Fleece Alumni 男子法式毛圈短裤舒适非凡，呈现休闲外观，为整体造型平添复古韵味，伴你徜徉校园或重温美好岁月。柔软法式毛圈面料，缔造休闲舒适的日常穿着体验；弹性腰部配有抽绳，塑就理想贴合效果。
其他细节
- 法式毛圈面料，质感柔软轻盈
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲外观和舒适感受
- 口袋和裤脚融入毛边设计，塑就复古风范
产品细节
- 左侧大腿绣有 Nike Futura 标志
- 插手口袋和后身口袋
- 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。前片口袋（手背侧）：100% 棉。
- 腰头部分：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 油绿/白色/白色
- 款式： DX0767-386
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。