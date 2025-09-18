 
Nike Club Fleece Alumni 男子法式毛圈短裤 - 黑/白色/白色

Nike Club Fleece Alumni

男子法式毛圈短裤

27% 折让

Nike Club Fleece Alumni 男子法式毛圈短裤舒适非凡，呈现休闲外观，为整体造型平添复古韵味，伴你徜徉校园或重温美好岁月。柔软法式毛圈面料，缔造休闲舒适的日常穿着体验；弹性腰部配有抽绳，塑就理想贴合效果。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DX0767-010

Nike Club Fleece Alumni

27% 折让

Nike Club Fleece Alumni 男子法式毛圈短裤舒适非凡，呈现休闲外观，为整体造型平添复古韵味，伴你徜徉校园或重温美好岁月。柔软法式毛圈面料，缔造休闲舒适的日常穿着体验；弹性腰部配有抽绳，塑就理想贴合效果。

其他细节

  • 法式毛圈面料，质感柔软轻盈
  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就休闲外观和舒适感受
  • 口袋和裤脚融入毛边设计，塑就复古风范

产品细节

  • 左侧大腿绣有 Nike Futura 标志
  • 插手口袋和后身口袋
  • 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。前片口袋（手背侧）：100% 棉。
  • 腰头部分：49% 粘纤/47% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： DX0767-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。