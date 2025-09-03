 
Nike Club Futura 男子摇粒绒里料夹克 - 黑曜石色/白色

Nike Club Futura

男子摇粒绒里料夹克

¥899
黑曜石色/白色
杏茶色/白色
黑/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Club Futura 男子摇粒绒里料夹克采用全长拉链开襟设计，彰显简约利落风范。宽松版型，便于叠搭。不易撕裂梭织面料，结合摇粒绒里料，为你缔造休闲舒适感受。


  • 显示颜色： 黑曜石色/白色
  • 款式： FZ0657-451

其他细节

  • 梭织面料，触感顺滑
  • 胸部和衣身采用宽松设计，尽显休闲风范，助力轻松叠搭
  • 全长拉链开襟设计搭配按扣挡风片，提供出众包覆效果

产品细节

  • 立领设计
  • 弹性下摆
  • 按扣挡风片
  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 面料：60% 棉/40% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

