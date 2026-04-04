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Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫 - 调色暗灰

Nike Club

男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫

14% 折让
调色暗灰
暗烟灰

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Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用超宽松版型，搭配落肩和宽松衣袖设计，缔造非凡舒适感受。 厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），塑就出众结构感。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HV8225-063

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Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用超宽松版型，搭配落肩和宽松衣袖设计，缔造非凡舒适感受。 厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），塑就出众结构感。

产品细节

  • 罗纹下摆、衣领和袖口
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HV8225-063

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