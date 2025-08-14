 
Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈长裤 - 黑/黑/煤黑

Nike Club

男子 Oversize 风法式毛圈长裤

10% 折让
黑/黑/煤黑
调色暗灰/浅烟灰/游戏宝蓝

超宽松设计，舒适百搭。 Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈长裤采用超宽松版型，裤腿呈锥形剪裁，裤脚处融入缝褶设计，彰显醒目风范。 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，缔造舒适出众的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： IB8370-010

Nike Club

10% 折让

其他细节

  • 超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
  • 弹性腰部搭配圆形内置抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
  • 插手口袋结合背面按扣口袋，可收纳大部分型号的手机

产品细节

  • 背面刺绣 Nike Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。