 
Nike Club 男子 Oversize 风翻领T恤 - 幻影灰白

Nike Club

男子 Oversize 风翻领T恤

22% 折让
幻影灰白
世界靛青

Nike Club 男子 Oversize 风翻领T恤采用超宽松版型，为肩部、胸部和衣身营造充裕活动空间，为经典设计增添街头风范。 优质针织面料，在天气转暖之际助你保持舒爽。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IH8665-030

其他细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受，塑就自然垂坠效果
  • 优质针织面料，缔造舒适感受
  • 宽角领搭配纽扣式前襟，可随心变换造型

产品细节

  • 左胸饰有刺绣耐克勾标志
  • 59% 棉/41% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。