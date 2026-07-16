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Nike Club Premier 软顶足球运动帽 - 冷灰/黑/白色

Nike Club Premier

软顶足球运动帽

15% 折让

Nike Club Premier 软顶足球运动帽采用斜纹面料结合正面图案设计，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿。背面可调节固定带，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 冷灰/黑/白色
  • 款式： IV7540-065

Nike Club Premier

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Nike Club Premier 软顶足球运动帽采用斜纹面料结合正面图案设计，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿。背面可调节固定带，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。

其他细节

  • Club 运动帽均采用匠心设计，日常百搭
  • 软顶设计结合斜纹面料，柔软舒适
  • 五片式拼接设计结合弧形帽檐，彰显经典风范
  • 背面固定带搭配日字扣，便于自主调节至理想贴合度

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 冷灰/黑/白色
  • 款式： IV7540-065

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