Club Revealed 幼童T恤

Nike Club Revealed 幼童T恤采用棉与聚酯纤维混纺面料，饰有耐克勾标志，彰显品牌风采，与孩子的 Nike 运动鞋相得益彰。短袖版型结合方便穿脱的罗纹圆领设计，塑就休闲体验，助孩子舒适畅玩。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IO2767-100

产品细节

  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
