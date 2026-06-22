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Nike Club Rules 男子全长拉链开襟夹克 - 工作蓝/黑曜石色/黑曜石色

Nike Club Rules

男子全长拉链开襟夹克

¥899
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我们唯一的规则就是打破规则。牛仔外观放在球场上或许并不实用——但确实有人这么做过，而我们正喜欢这种态度。这款 Nike Club Rules 男子全长拉链开襟夹克以梭织面料重现曾经大胆出格的造型风格，助你自在活动，从容应对漫长户外时光。超宽松版型，塑就时尚外观，打破俱乐部常规。


  • 显示颜色： 工作蓝/黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： IQ8425-486

Nike Club Rules

¥899

我们唯一的规则就是打破规则。牛仔外观放在球场上或许并不实用——但确实有人这么做过，而我们正喜欢这种态度。这款 Nike Club Rules 男子全长拉链开襟夹克以梭织面料重现曾经大胆出格的造型风格，助你自在活动，从容应对漫长户外时光。超宽松版型，塑就时尚外观，打破俱乐部常规。

其他细节

  • 轻盈梭织面料结合全网眼布里料，舒适非凡
  • 双向拉链开襟，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • NikeCourt 贴片
  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 滚边细节
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 工作蓝/黑曜石色/黑曜石色
  • 款式： IQ8425-486

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