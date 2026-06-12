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Nike Club Rules 男子短袖翻领T恤 - 帆白/黑曜石色/帆白

Nike Club Rules

男子短袖翻领T恤

¥549
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我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑——当然，这个系列少不了翻领T恤。这款 Nike Club Rules 男子短袖翻领T恤采用宽松版型，搭配撞色滚边细节，塑就时尚外观，打破俱乐部常规。


  • 显示颜色： 帆白/黑曜石色/帆白
  • 款式： IQ8448-133

Nike Club Rules

¥549

我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑——当然，这个系列少不了翻领T恤。这款 Nike Club Rules 男子短袖翻领T恤采用宽松版型，搭配撞色滚边细节，塑就时尚外观，打破俱乐部常规。

其他细节

  • 传统珠地棉质面料，经典舒适
  • 插肩设计，活动自如

产品细节

  • NikeCourt 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑曜石色/帆白
  • 款式： IQ8448-133

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