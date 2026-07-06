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Nike Club Rules
男子长袖牛津布上衣
¥799
我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑——当然，这个系列少不了牛津衫。这款 Nike Club Rules 男子长袖牛津布上衣采用宽松版型，结合醒目图案设计，助你打破俱乐部常规。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白
- 款式： IU0799-121
Nike Club Rules
¥799
我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑——当然，这个系列少不了牛津衫。这款 Nike Club Rules 男子长袖牛津布上衣采用宽松版型，结合醒目图案设计，助你打破俱乐部常规。
其他细节
- 传统棉质面料，经典舒适
- 衣领添加纽扣，塑就经典牛津衬衫风格
产品细节
- 左袖口 NikeCourt 贴片
- 刺绣耐克勾标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白/山峰白
- 款式： IU0799-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。