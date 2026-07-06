我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑——当然，这个系列少不了牛津衫。这款 Nike Club Rules 男子长袖牛津布上衣采用宽松版型，结合醒目图案设计，助你打破俱乐部常规。

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