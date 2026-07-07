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Nike Club Rules Aero-FIT 男子短袖企领上衣 - 帆白/帆白

Nike Club Rules

Aero-FIT 男子短袖企领上衣

¥549
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

我们唯一的规则就是打破规则。这款 Nike Club Rules Aero-FIT 男子短袖企领上衣融入提花千鸟格设计，并搭载 Aero-FIT 技术，为你塑就兼具格调与机能的造型，无论自在活动还是长时间置身户外都能从容应对。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： IU0801-133

Nike Club Rules

¥549

我们唯一的规则就是打破规则。这款 Nike Club Rules Aero-FIT 男子短袖企领上衣融入提花千鸟格设计，并搭载 Aero-FIT 技术，为你塑就兼具格调与机能的造型，无论自在活动还是长时间置身户外都能从容应对。

其他细节

Nike Aero-FIT 技术缔造出众透气性，助你在高温天气中保持清爽 

产品细节

  • NikeCourt 标志
  • 刺绣耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： IU0801-133

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