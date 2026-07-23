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Nike Club Rules Helios 男子外套 - 黑曜石色/黑/黑

Nike Club Rules

Helios 男子外套

¥1,699
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我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑，打造出这款采用经典千鸟格图案设计的 Nike Club Rules Helios 男子外套。宽松版型设计，助你打破俱乐部常规。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑/黑
  • 款式： IQ8450-451

Nike Club Rules

¥1,699

我们唯一的规则就是打破规则。我们以经典乡村俱乐部风格为灵感，并大胆重塑，打造出这款采用经典千鸟格图案设计的 Nike Club Rules Helios 男子外套。宽松版型设计，助你打破俱乐部常规。

其他细节

  • 轻盈弹性面料，助你自如畅动
  • 衣身的内外侧均设有口袋，提供充裕收纳空间
  • 袖口方便卷起，可保持利落有型

产品细节

  • NikeCourt 贴片
  • 刺绣耐克勾标志
  • 后领挂环设计
  • 面料/里料：72% 锦纶/28% 氨纶 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/黑/黑
  • 款式： IQ8450-451

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