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Nike Club Skirt
女子网球短裙
40% 折让
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此配色当前无货
穿上 Nike Club Skirt 女子网球短裙，尽情畅动。从匠心排布的口袋到长度适宜的内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。该款短裙采用焕新设计结合轻盈弹性面料，是能够驾驭不同场合的佳选单品。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 粉紫/粉紫
- 款式： DD0342-530
Nike Club Skirt
40% 折让
日常佳选
穿上 Nike Club Skirt 女子网球短裙，尽情畅动。从匠心排布的口袋到长度适宜的内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。该款短裙采用焕新设计结合轻盈弹性面料，是能够驾驭不同场合的佳选单品。该产品含有再生聚酯纤维。
利落贴合
内置短裤采用平缝结构，顺滑亲肤。正面匠心设计有效应对短裙上缩，缔造利落外观。内置短裤的右侧轻薄口袋便于存储基本物品，同时减轻滞重感。
匠心设计
腰部自然贴合身体曲线，面料在运动时不会紧束或拉扯皮肤。后身内侧设有无拉链贴袋，助你妥善收纳基本物品。
畅动自如
轻盈面料，可随身体动作灵活伸展。褶裥设计提供充足的活动空间，当你弯腰或伸展时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人。
其他细节
- 内置短裤在右侧提供塞入备用球的空间，方便收纳
- 矩形胯下拼接透气性能出众，为你在侧向移动时营造充足空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。短裤/腰头部分/腰部里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 粉紫/粉紫
- 款式： DD0342-530
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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