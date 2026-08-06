Nike Club Skirt

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日常佳选

穿上 Nike Club Skirt 女子网球短裙，尽情畅动。从匠心排布的口袋到长度适宜的内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。该款短裙采用焕新设计结合轻盈弹性面料，是能够驾驭不同场合的佳选单品。该产品含有再生聚酯纤维。

利落贴合 内置短裤采用平缝结构，顺滑亲肤。正面匠心设计有效应对短裙上缩，缔造利落外观。内置短裤的右侧轻薄口袋便于存储基本物品，同时减轻滞重感。 匠心设计 腰部自然贴合身体曲线，面料在运动时不会紧束或拉扯皮肤。后身内侧设有无拉链贴袋，助你妥善收纳基本物品。 畅动自如 轻盈面料，可随身体动作灵活伸展。褶裥设计提供充足的活动空间，当你弯腰或伸展时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人。

其他细节 内置短裤在右侧提供塞入备用球的空间，方便收纳

矩形胯下拼接透气性能出众，为你在侧向移动时营造充足空间