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Nike Club Skirt 女子网球短裙 - 粉紫/粉紫

Nike Club Skirt

女子网球短裙

40% 折让

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此配色当前无货

穿上 Nike Club Skirt 女子网球短裙，尽情畅动。从匠心排布的口袋到长度适宜的内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。该款短裙采用焕新设计结合轻盈弹性面料，是能够驾驭不同场合的佳选单品。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 粉紫/粉紫
  • 款式： DD0342-530

Nike Club Skirt

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日常佳选

穿上 Nike Club Skirt 女子网球短裙，尽情畅动。从匠心排布的口袋到长度适宜的内置短裤，每一处细节都悉心考究，为你带来出众的穿着体验。该款短裙采用焕新设计结合轻盈弹性面料，是能够驾驭不同场合的佳选单品。该产品含有再生聚酯纤维。

利落贴合

内置短裤采用平缝结构，顺滑亲肤。正面匠心设计有效应对短裙上缩，缔造利落外观。内置短裤的右侧轻薄口袋便于存储基本物品，同时减轻滞重感。

匠心设计

腰部自然贴合身体曲线，面料在运动时不会紧束或拉扯皮肤。后身内侧设有无拉链贴袋，助你妥善收纳基本物品。

畅动自如

轻盈面料，可随身体动作灵活伸展。褶裥设计提供充足的活动空间，当你弯腰或伸展时，褶裥飘逸动感，耀眼迷人。

其他细节

  • 内置短裤在右侧提供塞入备用球的空间，方便收纳
  • 矩形胯下拼接透气性能出众，为你在侧向移动时营造充足空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。短裤/腰头部分/腰部里料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 粉紫/粉紫
  • 款式： DD0342-530

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