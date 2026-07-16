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Nike Commute
Nike Tech 胸包
¥299
通勤佳选，彰显 Nike Tech 美学魅力。Nike Commute Nike Tech 胸包尺寸小巧且实用，适合收纳日常小物件。正面拉链口袋提供额外收纳空间。双拉链主袋设有内置插袋，可有序收纳重要物品，方便随时取用。反光细节，塑就醒目外观。
- 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/黑
- 款式： IU1421-072
Nike Commute
¥299
通勤佳选，彰显 Nike Tech 美学魅力。Nike Commute Nike Tech 胸包尺寸小巧且实用，适合收纳日常小物件。正面拉链口袋提供额外收纳空间。双拉链主袋设有内置插袋，可有序收纳重要物品，方便随时取用。反光细节，塑就醒目外观。
其他细节
- 可转换肩带设计，轻松切换左右肩
- 加垫背面拼接，缔造舒适携背体验
产品细节
- 尺寸：13 长 x 6 宽 x 20 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/黑
- 款式： IU1421-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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