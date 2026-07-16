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Nike Commute Nike Tech 胸包 - 浅骨色/浅骨色/黑

Nike Commute

Nike Tech 胸包

¥299
浅骨色/浅骨色/黑
黑/黑/银

通勤佳选，彰显 Nike Tech 美学魅力。Nike Commute Nike Tech 胸包尺寸小巧且实用，适合收纳日常小物件。正面拉链口袋提供额外收纳空间。双拉链主袋设有内置插袋，可有序收纳重要物品，方便随时取用。反光细节，塑就醒目外观。


  • 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/黑
  • 款式： IU1421-072

Nike Commute

¥299

通勤佳选，彰显 Nike Tech 美学魅力。Nike Commute Nike Tech 胸包尺寸小巧且实用，适合收纳日常小物件。正面拉链口袋提供额外收纳空间。双拉链主袋设有内置插袋，可有序收纳重要物品，方便随时取用。反光细节，塑就醒目外观。

其他细节

  • 可转换肩带设计，轻松切换左右肩
  • 加垫背面拼接，缔造舒适携背体验

产品细节

  • 尺寸：13 长 x 6 宽 x 20 高（厘米）
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅骨色/浅骨色/黑
  • 款式： IU1421-072

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