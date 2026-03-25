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Nike Commuter Elite
双肩包
¥699
背上 Nike Commuter Elite 双肩包，自信畅跑。胸部和腰部固定带采用可调节设计，助你打造理想贴合效果，在跑步期间保持包身稳固不移位。胸前马甲式部分设有口袋，可存放随身物品，搭配反光细节，为你带来惊喜体验。该双肩包可搭配水袋与吸管使用（水袋与吸管需另行购买），两侧肩带处设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： HM7000-084
Nike Commuter Elite
¥699
背上 Nike Commuter Elite 双肩包，自信畅跑。胸部和腰部固定带采用可调节设计，助你打造理想贴合效果，在跑步期间保持包身稳固不移位。胸前马甲式部分设有口袋，可存放随身物品，搭配反光细节，为你带来惊喜体验。该双肩包可搭配水袋与吸管使用（水袋与吸管需另行购买），两侧肩带处设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。
产品细节
- 尺寸：30 x 10 x 47 厘米
- 面料/里料：织物
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： HM7000-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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