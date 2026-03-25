背上 Nike Commuter Elite 双肩包，自信畅跑。胸部和腰部固定带采用可调节设计，助你打造理想贴合效果，在跑步期间保持包身稳固不移位。胸前马甲式部分设有口袋，可存放随身物品，搭配反光细节，为你带来惊喜体验。该双肩包可搭配水袋与吸管使用（水袋与吸管需另行购买），两侧肩带处设有开口设计，可连通吸管，有助于快速补水。

显示颜色： 黑/黑/银

款式： HM7000-084