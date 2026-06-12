Nike Control 足球采用我们的革新 OmniSculpt 技术，球皮凹槽设计，有助实现准确的飞行轨迹，助你屡破球门。四片式拼接结构搭配交错设计，有助增大击球区域，塑造理想的球形轮廓。All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，为你带来出众控球感。

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