Nike Cortez

¥539 ¥699 22% 折让

你的心声， 我们在听。 Nike Cortez 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 此鞋款采用匠心鞋头与加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。 专为 Cortez 鞋迷打造。

其他细节 织物与皮革组合鞋面，经久耐穿，舒适有型

匠心鞋头设计，打造舒适贴合感

加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定性

泡绵中底搭配经典楔形设计，打造舒适非凡的日常穿着体验

人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 加垫鞋口

泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 健身红/帆白

款式： IF1764-600