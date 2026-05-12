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Nike Cortez
女子运动鞋
18% 折让
你的心声， 我们在听。 Nike Cortez 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 此皮革鞋面搭配匠心鞋头与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。 匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
- 显示颜色： 浅烟灰/帆白/橡皮浅褐/浅土褐
- 款式： IB1857-002
Nike Cortez
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你的心声， 我们在听。 Nike Cortez 女子运动鞋焕新演绎元年款设计，但仍沿袭备受青睐的复古格调。 此皮革鞋面搭配匠心鞋头与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验。 匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。
其他细节
- 皮革鞋面经久耐穿
- 匠心鞋头设计，缔造出众舒适贴合感
- 结实覆面，帮助稳固双足，塑就出众稳定性
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 浅烟灰/帆白/橡皮浅褐/浅土褐
- 款式： IB1857-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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