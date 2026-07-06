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Nike Cortez 婴童运动鞋 - 帆白/白色/矿物岩板蓝/雾橙

Nike Cortez

婴童运动鞋

20% 折让

Nike Cortez 婴童运动鞋延续 Cortez 的多种酷炫元素，为稚嫩双足缔造舒适感受。 两条魔术贴粘扣式固定带，助小宝贝快速外出，尽情畅玩，同时打造整套清爽造型。


  • 显示颜色： 帆白/白色/矿物岩板蓝/雾橙
  • 款式： IM2209-109

Nike Cortez

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Nike Cortez 婴童运动鞋延续 Cortez 的多种酷炫元素，为稚嫩双足缔造舒适感受。 两条魔术贴粘扣式固定带，助小宝贝快速外出，尽情畅玩，同时打造整套清爽造型。

其他细节

  • 匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间，延续元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就一如既往的舒适脚感
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

  • 显示颜色： 帆白/白色/矿物岩板蓝/雾橙
  • 款式： IM2209-109

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