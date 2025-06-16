Nike Cortez By You
专属定制运动鞋
¥899
Nike Cortez By You 专属定制运动鞋匠心独运，配件出彩。 以洛杉矶的色彩和图案为灵感，翻毛皮、锦纶和皮革材料以及经典中性配色和梦幻粉彩色调任你挑选。 以皮革、漆皮或甜美的糖果粉金属元素打造的别致耐克勾标志，为鞋款增添亮点。 从后饰片到金银色鞋带扣等各式细节皆可定制。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FV9523-900
Nike Cortez By You
¥899
Nike Cortez By You 专属定制运动鞋匠心独运，配件出彩。 以洛杉矶的色彩和图案为灵感，翻毛皮、锦纶和皮革材料以及经典中性配色和梦幻粉彩色调任你挑选。 以皮革、漆皮或甜美的糖果粉金属元素打造的别致耐克勾标志，为鞋款增添亮点。 从后饰片到金银色鞋带扣等各式细节皆可定制。
基本材料
全翻毛皮、全皮革或混搭锦纶，供你打造理想造型。
玩转缤纷色彩
可选用经典运动风配色，亦可以水洗粉彩色调彰显洛杉矶美学魅力。
彰显个性
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 后饰片可添加玫瑰、心形或专属刻印字样，尽情发挥创意巧思！
其他细节
- 泡绵中底搭配经典楔形镶嵌，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就一如既往的舒适脚感
- 人字形外底底纹，打造出色抓地力，彰显 Nike 经典风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FV9523-900
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼在 1972 年打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。 其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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