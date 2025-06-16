 

Nike Cortez By You

专属定制运动鞋

¥899

Nike Cortez By You 专属定制运动鞋匠心独运，配件出彩。 以洛杉矶的色彩和图案为灵感，翻毛皮、锦纶和皮革材料以及经典中性配色和梦幻粉彩色调任你挑选。 以皮革、漆皮或甜美的糖果粉金属元素打造的别致耐克勾标志，为鞋款增添亮点。 从后饰片到金银色鞋带扣等各式细节皆可定制。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： FV9523-900

Nike Cortez By You

¥899

Nike Cortez By You 专属定制运动鞋匠心独运，配件出彩。 以洛杉矶的色彩和图案为灵感，翻毛皮、锦纶和皮革材料以及经典中性配色和梦幻粉彩色调任你挑选。 以皮革、漆皮或甜美的糖果粉金属元素打造的别致耐克勾标志，为鞋款增添亮点。 从后饰片到金银色鞋带扣等各式细节皆可定制。

基本材料

全翻毛皮、全皮革或混搭锦纶，供你打造理想造型。

玩转缤纷色彩

可选用经典运动风配色，亦可以水洗粉彩色调彰显洛杉矶美学魅力。

彰显个性

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 后饰片可添加玫瑰、心形或专属刻印字样，尽情发挥创意巧思！

其他细节

  • 泡绵中底搭配经典楔形镶嵌，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就一如既往的舒适脚感
  • 人字形外底底纹，打造出色抓地力，彰显 Nike 经典风范
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： FV9523-900

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼在 1972 年打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。 其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。