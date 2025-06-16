Nike Cortez By You

¥899

Nike Cortez By You 专属定制运动鞋匠心独运，配件出彩。 以洛杉矶的色彩和图案为灵感，翻毛皮、锦纶和皮革材料以及经典中性配色和梦幻粉彩色调任你挑选。 以皮革、漆皮或甜美的糖果粉金属元素打造的别致耐克勾标志，为鞋款增添亮点。 从后饰片到金银色鞋带扣等各式细节皆可定制。

基本材料 全翻毛皮、全皮革或混搭锦纶，供你打造理想造型。 玩转缤纷色彩 可选用经典运动风配色，亦可以水洗粉彩色调彰显洛杉矶美学魅力。 彰显个性 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 后饰片可添加玫瑰、心形或专属刻印字样，尽情发挥创意巧思！

其他细节 泡绵中底搭配经典楔形镶嵌，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就一如既往的舒适脚感

人字形外底底纹，打造出色抓地力，彰显 Nike 经典风范

加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。

在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。

显示颜色： 多色/多色

款式： FV9523-900