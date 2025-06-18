 

Nike Cortez EasyOn

婴童运动鞋

¥429

Nike Cortez EasyOn 婴童运动鞋焕新经典设计， 方便快速穿脱。 鞋带区域抬高，有助小宝贝轻松穿脱鞋款。 魔术贴粘扣式固定带，快速稳固双足，塑就贴合感受。匠心鞋头设计可为稚嫩双足提供充裕活动空间，缔造舒适体验。


  • 显示颜色： 珍珠灰/彗星蓝/鲜亮勃艮第酒红/浅土褐
  • 款式： IH7660-001

Nike Cortez EasyOn

¥429

Nike Cortez EasyOn 婴童运动鞋焕新经典设计， 方便快速穿脱。 鞋带区域抬高，有助小宝贝轻松穿脱鞋款。 魔术贴粘扣式固定带，快速稳固双足，塑就贴合感受。匠心鞋头设计可为稚嫩双足提供充裕活动空间，缔造舒适体验。

其他细节

  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够快速打开，便于稚嫩双足轻松穿入
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感
  • 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 经典鞋带外观
  • 合成材质鞋面
  • 显示颜色： 珍珠灰/彗星蓝/鲜亮勃艮第酒红/浅土褐
  • 款式： IH7660-001

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