 
Nike Cortez EasyOn 婴童魔术贴易穿脱复古运动鞋（亲子款） - 白色/黑

Nike Cortez EasyOn

婴童魔术贴易穿脱复古运动鞋（亲子款）

Nike Cortez EasyOn 婴童运动鞋焕新经典设计，无需系带，方便快速穿脱。鞋带区域采用匠心设计，便于稚嫩双足轻松穿入。魔术贴粘扣式固定带有助迅速调节贴合度，稳固双足。鞋头设计可为稚嫩双足提供充裕活动空间，缔造舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： DM0952-108

其他细节

  • FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于孩子们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
  • 魔术贴粘扣式固定带，令鞋带区域能够打开，便于稚嫩双足轻松穿入
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感
  • 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 经典鞋带外观
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    21: 鞋内长 13.4

    22: 鞋内长 14.1

    23.5: 鞋内长 14.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
