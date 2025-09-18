Nike Cortez EasyOn
幼童魔术贴易穿脱复古运动鞋（亲子款）
32% 折让
Nike Cortez EasyOn 幼童易穿脱运动鞋焕新经典设计，无需系带，方便快速穿脱。顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣式固定带，方便小宝贝轻松穿入，快速稳固双足。无需系带，解放双手。鞋头设计可为稚嫩双足提供充裕活动空间，助小宝贝恣意跑跳、尽兴玩乐。
- 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红
- 款式： DM0951-115
其他细节
- FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，帮助小宝贝轻松拓宽鞋口，快速穿脱，同时打造稳固贴合感受
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感
- 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 弹性鞋带
