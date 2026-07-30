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Nike Cortez Leather
女子运动鞋
11% 折让
Nike Cortez Leather 女子运动鞋采用焕新设计，保留你熟知且钟爱的复古格调，匠心鞋头结合加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。该鞋款采用优质皮革，搭配仿花卉装饰，打造清新外观。
- 显示颜色： 黑/上升粉/浅紫丁香色/帆白
- 款式： IV5675-001
Nike Cortez Leather
11% 折让
Nike Cortez Leather 女子运动鞋采用焕新设计，保留你熟知且钟爱的复古格调，匠心鞋头结合加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。该鞋款采用优质皮革，搭配仿花卉装饰，打造清新外观。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
- 匠心鞋头设计，舒适贴合
- 加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定脚感
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面
- 加垫鞋口
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/上升粉/浅紫丁香色/帆白
- 款式： IV5675-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。