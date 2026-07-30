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Nike Cortez Leather 女子运动鞋 - 黑/上升粉/浅紫丁香色/帆白

Nike Cortez Leather

女子运动鞋

11% 折让
黑/上升粉/浅紫丁香色/帆白
帆白/帆白/大学红/深红

Nike Cortez Leather 女子运动鞋采用焕新设计，保留你熟知且钟爱的复古格调，匠心鞋头结合加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。该鞋款采用优质皮革，搭配仿花卉装饰，打造清新外观。


  • 显示颜色： 黑/上升粉/浅紫丁香色/帆白
  • 款式： IV5675-001

Nike Cortez Leather

11% 折让

Nike Cortez Leather 女子运动鞋采用焕新设计，保留你熟知且钟爱的复古格调，匠心鞋头结合加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。该鞋款采用优质皮革，搭配仿花卉装饰，打造清新外观。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • 匠心鞋头设计，舒适贴合
  • 加固覆面设计，帮助稳固双足，塑就出众稳定脚感
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面
  • 加垫鞋口
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/上升粉/浅紫丁香色/帆白
  • 款式： IV5675-001

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