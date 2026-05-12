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Nike Cortez Leather 女子运动鞋 - 白色/椰奶色/大学蓝/黑

Nike Cortez Leather

女子运动鞋

19% 折让

经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用顺滑皮革结合百搭配色，彰显复古魅力。


  • 显示颜色： 白色/椰奶色/大学蓝/黑
  • 款式： IQ1146-101

Nike Cortez Leather

19% 折让

经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用顺滑皮革结合百搭配色，彰显复古魅力。

其他细节

  • 皮革鞋面易于清洁，轻松搭配
  • 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
  • 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 显示颜色： 白色/椰奶色/大学蓝/黑
  • 款式： IQ1146-101

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

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