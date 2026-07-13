Nike Cortez Leather 女子运动鞋采用焕新设计，保留你熟知且钟爱的复古格调，匠心鞋头结合加固覆面设计，打造舒适非凡的日常穿着体验。该鞋款采用优质皮革，搭配仿花卉装饰，打造清新外观。

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