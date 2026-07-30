经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用顺滑皮革结合百搭配色，彰显复古魅力。

经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用顺滑皮革结合百搭配色，彰显复古魅力。

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