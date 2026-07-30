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Nike Cortez Leather
女子运动鞋
11% 折让
经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用顺滑皮革结合百搭配色，彰显复古魅力。
- 显示颜色： 浅紫丁香色/帆白
- 款式： DN1791-500
Nike Cortez Leather
11% 折让
经典匠心设计，尽显传统风范。数十年来，Nike Cortez Leather 女子运动鞋从经典跑步鞋到时尚热品，一贯沿袭复古格调、柔软的中底和锯齿状细节设计。此次迭代采用顺滑皮革结合百搭配色，彰显复古魅力。
其他细节
- 优质鞋面易于清洁，轻松搭配
- 泡棉中底搭配经典楔形设计，塑就轻盈缓震性能
- 人字形底纹外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 显示颜色： 浅紫丁香色/帆白
- 款式： DN1791-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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